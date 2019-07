Ornatos Violeta com milhares de amigos no NOS Alive

Os Ornatos Violeta surpreenderam com a canção ‘Circo de Feras’, dos Xutos & Pontapés, os milhares de festivaleiros que se aglomeraram em frente ao palco principal, ao cair da noite.

Na bagagem para esta nova reunião do grupo liderado por Manel Cruz estava o segundo álbum ‘O Monstro Precisa de Amigos’, que iriam tocar na íntegra, num ambiente marcado pela emoção.

A festa no Passeio Marítimo de Algés, no entanto, começou às primeiras horas da tarde. É já uma tradição mas não deixa de surpreender a alegria com que centenas de jovens aguardam, às 15h00, a abertura das portas do festival sob a torreira do sol.

O rock agreste dos Linda Martini sinalizou os festivaleiros, arrastando-os de imediato para o palco principal do recinto. Foi um regresso em grande para o quarteto lisboeta, após seis anos de ausência, numa atuação sem fazerem quaisquer concessões.

Com os norte-americanos Weezer a ocuparem o mesmo cenário, era tempo de ir ver o que se passava nos outros palcos do Alive.

Os lusos Sunflowers lançaram o caos entre a multidão que rodeou o Coreto, antes de Sharon Van Etten lançar o ‘anzol’ no palco secundário para puxar os mais renitentes.

O NOS Alive prossegue esta sexta-feira com Gossip e Vampire Weekend em lugar de destaque no palco principal, num dia que conta também com os Primal Secream, Johnny Marr e Grace Jones como principais figuras.