Os amores de Amália

Cantou o amor como ninguém alguma vez cantou em português. Mas mais do que isso cantou a dor, a mágoa, a saudade: o fado. Amália Rodrigues foi casada duas vezes (e pelo menos no segundo casamento foi feliz), mas a sua vida amorosa foi também marcada por paixões arrebatadoras, um amor impossível com um membro da família Espírito Santo e, claro, não fosse ela uma celebridade a nível mundial, rumores e alegados romances com famosos, como Aznavour ou o rei Humberto II de Itália.

Só volta a viver com os pais aos 14 anos, mudando-se do bairro da Pena para o tão típico bairro de Alcântara. No entretanto já tinha deixado a escola, aos 12 anos, para ajudar a família, ganhando dinheiro como costureira, bordadeira e trabalhadora numa fábrica de rebuçados até que, aos 15 anos, se junta à irmã, Celeste Rodrigues, para ir vender fruta na zona do Cais da Rocha.

Nascida em 1920, numa Lisboa pobre e humilde, escolheu ela o dia do seu aniversário – no assento de nascimento consta o dia 23 de julho, mas optou pelo dia 1 de julho – porque preferia o "tempo das cerejas". Logo aí, simbolicamente, Amália tomou rédeas ao seu destino, um fado destinado a grandes feitos, mas também marcado por um profundo sentimento de mágoa, de insatisfação, de dor.

A música veio preencher o vazio que a falta dos pais lhe deixou e na adolescência já tinha descoberto o poderio que tinha nas cordas vocais (e no fatalismo da sua vida, que lhe dava a mágoa perfeita para cantar o fado). Em 1936 já era solista na Marcha Popular de Alcântara e, dois anos depois, a sua voz apaixona-se pela guitarra de Francisco da Cruz, guitarrista amador.



Os dois conheceram-se no Concurso da Primavera, um show de talentos que elegia a Rainha do Fado, do qual Amália acabou por desistir, por pressão das adversárias. Já tinha ganho, pelo menos no coração, e viria a ganhar o título pela sua própria voz. O romance é descoberto pelos pais que os obrigam a casar. Nesses termos, Francisco rejeita Amália e diz que já tinha outra mulher. Ficam ainda assim a viver na casa dos pais dele. Amália com mais uma mossa no coração.





Fica a dúvida se o amor que Amália descobriu por Francisco da Cruz estava relacionado com o homem ou com a guitarra, porque casam-se em 1940 e em 1943 estavam já separados. Amália fugiu de casa e do casamento, o marido não foi atrás. "A rejeição é que me marcou neste casamento", disse a fadista.





O divórcio, no entanto, só viria a ser assinado em 1949, até porque o primeiro marido de Amália tinha ido para Moçambique. Nesse período, a carreira como cantora cresce de dia para dia e a fama alastra por toda a Lisboa, e por Portugal, com espetáculos em todas as casas de fado mais badaladas (do Café Mondego ao Luso), com cachets cada vez maiores, depressa dando o salto para os palcos internacionais. Primeiro o Brasil, com sucesso explosivo, e logo depois França e Estados Unidos (chegando mesmo a Hollywood).





Mas a par da carreira, Amália tinha já nessa altura também o coração ocupado por um amor que tinha tanto de grande como de impossível e, por isso, o encaixe perfeito para a mágoa que Amália cantava.