Uma carta de amor a Braga, um regresso a casa do filho pródigo. Entre enredo, atores e convidados, ‘Os Conselhos da Noite’, filme que esta quinta-feira estreia em Portugal com Adolfo Luxúria Canibal no papel do dono de um cinema local, é um drama conflituoso que se debruça sobre a cidade dos arcebispos, entre o passado e o presente.









O filme, todo ele rodado em Braga (o Mosteiro de Tibães e a Sé são alguns dos cenários) é realizado por um cineasta bracarense (José Oliveira faz aqui a sua estreia) e conta com um elenco também quase todo ele natural daquela cidade, constituído por Marta Carvalho, Camilo Silva, José Miguel Braga e, claro, Adolfo Luxúria Canibal.

Com o ator Tiago Aldeia no principal papel, ‘Os Conselhos da Noite’ conta a história de Roberto, um ex-jornalista desiludido que deixa o Alentejo, onde viveu os últimos anos, e regressa à cidade de Braga, onde nasceu, agora para morrer, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro.





Ao chegar, surpreende-se com o que vê: uma cidade em mudança, cosmopolita e cheia de vida. O argumento reflete, em parte, a também história de vida do realizador, assim como de muitos bracarenses que deixaram um dia uma cidade adormecida e regressaram anos depois para descobrirem um centro urbano em desenvolvimento.





Com argumento assinado por José Oliveira e João Palhares, o filme teve a sua estreia no início de março no Fantasporto.