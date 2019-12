Os espetáculos que vai poder assistir durante a quadra festiva

Cantores pendurados em gruas, submergidos em vinho e água, rodeados por fogo, vindimas ao vivo, quedas de água, efeitos especiais, projeções de vídeo e fragrâncias florais que transportam o público para um mundo de sensações. Assim é o espetáculo ‘Carmina Burana’ da companhia catalã La Fura Dels Baus, que chega ao Campo Pequeno, em Lisboa, dias 20 e 21 de dezembro, e ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto, dia 28. Mas há mais para ver e ouvir durante este mês do Natal...Já este sábado (14), Rui Veloso sobe ao palco do Pav. Rosa Mota para um concerto que certamente irá reunir toda a família em torno das suas canções intemporais. Por Lisboa, são várias as propostas, para os dias que se avizinham. Márcia (18), Tiago Bettencourt (19), e Camané e Mário Laginha com o projeto ‘Aqui Está-se Sossegado’ (20), pensado de raiz para dar brilho a uma voz e a um piano, sobem ao palco do Coliseu dos Recreios.E porque dezembro é tradicionalmente um mês de concertos de musica clássica, entre as propostas a não perder estão o concerto de Natal da prestigiada Vienna Mozart Orchestra (dia 17, na Altice Arena, Lisboa), o concerto da Orquestra Sinfónica da Casa da Música (20 e 21, precisamente na Casa da Música, Porto) ou o concerto ‘Bach, Pai e Filho: Magnificat X 2’, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com o coro Voces Caelestes (22, no CCB, Lisboa). Dia 25 não esqueça o habitual concerto que Paulo Furtado, sob o nome de Legendary Tigerman, dá na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.Como Natal não é Natal sem circo, de Norte a Sul há propostas em cartaz por estes dias. Em Famalicão, o Circo de Papel está a apresentar, até 5 de janeiro, no parque da Juventude, ‘Jardins’, um espetáculo inspirado no conto ‘O Rapaz de Bronze’ de Sophia de Mello Breyner Andresen.A Companhia Internacional de Circo está a animar o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, até dia 26, e a 22 o Multiusos de Guimarães recebe o Havana Circo Cuba. Para os mais tradicionalistas, há o Circo Victor Hugo Cardinali, que montou uma tenda no Parque das Nações, em Lisboa, até janeiro.Se preferir exposição, há uma no Porto de Henri Cartier-Bresson. Os retratos do mestre que fotografou Marilyn Monroe podem ser vistos no Edifício da Alfândega do Porto até abril. Em Lisboa, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, inaugura hoje ‘Anémic Cinéma’, de Marcel Duchamp, e, em Cascais, a Casa das Histórias Paula Rego conta com uma nova exposição. Chama-se ‘Desenhar, encenar, pintar’.