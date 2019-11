Os heróis esquecidos da Batalha do Pacífico chegam às salas de cinema

Entre 04 e 07 de junho de 1942, seis meses após o ataque a Pearl Harbour, a frota norte-americana e a marinha imperial japonesa voltaram a enfrentar-se em Midway, naquela que ficou conhecida como a mais importante e longa batalha naval da Segunda Grande Guerra.É este episódio que Roland Emmerich (‘Stargate’ e ‘Dia da Independência’) tenta recriar no grande ecrã em ‘Midway’, que esta quinta-feira chega às salas de cinema nacionais.Um elenco de luxo liderado por Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Mandy Moore, Dennis Quaid, Nick Jonas e Aaron Eckhart dá vida aos heróis que, sob o comando de Richard ‘Dick’ Best (Skrein), mudaram o curso da História.Com um orçamento de cerca de 70 milhões de euros, ‘Midway’ - que já tinha inspirado um filme com Charlton Heston e Henry Fonda em 1976 - era um desejo que Emmerich alimentava há mais de duas décadas."Foi difícil convencer os oficiais da Marinha a trabalharem comigo. Não queriam outro filme que usasse os seus soldados para contar uma história de amor... Mas eu disse-lhes que queria fazer um filme sobre Richard ‘Dick’ Best e a partir daí foram muito prestáveis", revela o cineasta.Casey Affleck realiza e protagoniza este filme sobre um pai que tenta proteger a filha (Anna Pniowsky) depois de um vírus ter eliminado quase todas as mulheres do Planeta.John Cena, Keegan-Michael Key e John Leguizamo protagonizam esta comédia sobre um grupo de bombeiros que se vê obrigado a cuidar de três crianças.Justin Dec assina este filme de terror sobre uma aplicação de telemóvel que prevê a data da morte do utilizador.