'Os Irmãos Sisters' estreia esta quinta-feira e promete surpreender

Filme apresenta personagens complexas e profundas.

Por Sónia Dias | 01:30

Eli (John C. Reilly) e Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) são dois irmãos que ganham a vida como assassinos contratados em meados do século XIX. Um trabalho que, apesar de pouco original no velho oeste americano, é levado muito a sério por ambos.



Unidos por um laço secreto, Eli e Charlie não conseguem viver um sem o outro, mas também não podiam ser mais diferentes. Enquanto o primeiro sonha com uma vida pacata e saboreia os primeiros luxos da civilização - há uma cena em que experimenta uma escova de dentes pela primeira vez -, o irmão mais novo está sempre pronto para premir o gatilho.



Quando os dois são contratados para matar o químico Kermit Warm (Riz Ahmed), por alegadamente ter roubado o patrão deles (Rutger Hauer), o seu caminho cruza-se com o de John Morris (Jake Gyllenhaal), um enigmático pistoleiro que vai mudar drasticamente o rumo da missão.



‘Os Irmãos Sisters’ estreia esta quinta-feira em Portugal. O filme escrito e realizado pelo francês Jacques Audiard, com base no livro de Patrick DeWitt, promete surpreender os fãs dos western ao apresentar personagens complexas e profundas, que aos poucos vão revelar ao espectador o seu lado mais sentimental.



OUTRAS ESTREIAS

‘Portugal Não Está à Venda’

Escrito e realizado por André Badalo, esta comédia tem Rita Pereira, Dalila Carmo, São José Correia, Tiago Teotónio Pereira e Joana Ribeiro no elenco.



‘Como Treinares o Teu Dragão 3’

Dos mesmos criadores de ‘Shrek’ e de ‘Madagáscar’, chega a terceira aventura protagonizada pelo pequeno guerreiro escandinavo e o seu dragão.



‘Se Esta Rua Falasse’

Barry Jenkins (‘Moonlight’) assina este drama sobre injustiça e preconceito baseado no livro homónimo de James Baldwin.