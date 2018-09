Os Melhores Anos regressam a Viseu

Evento comemora 25 anos com António Zambujo a dar música e um desfile de moda assinado por Fátima Lopes.

Está tudo preparado para o maior evento social da região Centro. A festa d´Os Melhores Anos está marcada para a noite deste sábado, a partir das 19h30, no pavilhão do Expocenter, em Viseu. São esperadas cerca de mil pessoas do mundo do espectáculo, entretenimento, política e informação num jantar dançante cheio de animação e glamour.

António Zambujo, o músico português que está a conquistar o mundo, é o cabeça-de-cartaz desta noite, que conta ainda com um desfile de moda assinado por Fátima Lopes.

Também a gastronomia beirã vai estar em destaque com ofertas para todos os gostos ao longo de toda a noite.

O evento vai este ano ser ainda mais especial, pois celebra 25 anos de existência. Pelo palco d´Os Melhores Anos já passaram grandes nomes da música portuguesa como Jorge Palma, GNR, Táxi, José Cid e Paulo Gonzo.

Ao longo destas duas décadas e meia Os Melhores Anos foram-se afirmando como uma festa de referência que extravasou barreiras e que, como é habitual, vai durar até altas horas da madrugada.