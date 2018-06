Banda portuguesa The Gift vai atuar pela primeira vez na Rússia

Concerto acontece este sábado, no Museu de Arte Contemporânea, em São Petersburgo.

Por Lusa | 06:29

A banda portuguesa The Gift atua este sábado no Museu de Arte Contemporânea de São Petersburgo, na Rússia, país que recebe este ano o Campeonato Mundial de Futebol, no qual a seleção portuguesa é uma das concorrentes.

Os The Gift, que atuam na Rússia pela primeira vez, apresentam o seu mais recente álbum, "Altar", este sábado, em São Pertersburgo, e na próxima terça-feira, no Club Sixteen Tones, em Moscovo.

"Não é por acaso que estas datas coincidem com o Mundial de Futebol 2018. Os The Gift, historicamente, acompanham a seleção portuguesa e aproveitam para celebrar o primeiro aniversário de 'Altar'", segundo um comunicado da promotora da banda.