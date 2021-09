Ousadia de Da Vinci invade cidade Invicta

Com uma linguagem multidisciplinar e centrada na insaciável curiosidade de Leonardo da Vinci - o traço mais marcante da personalidade do irreverente mestre do Renascimento - já arrancou, na cidade do Porto, a exposição ‘Leonardo da Vinci. Observa. Questiona. Experimenta’.









A mostra, instalada na praça Gomes Teixeira, decorre em dois espaços distintos: um interior, onde é exibido um espetáculo audiovisual que relaciona o pensamento de Leonardo com a atualidade, e um exterior, onde foram colocadas quatro grandes maquetes que reproduzem algumas das ideias mais ousadas de Leonardo da Vinci. Jogos interativos (analógicos e digitais) permitem aos visitantes descobrir as obras do artista nas mais variadas disciplinas. Desenvolvido pela Fundação La Caixa, o projeto assinala o quinto centenário da morte de Leonardo da Vinci (1452-1519) e mostra-o não como um génio, mas antes como alguém que interagia com a realidade sempre com grande deslumbramento e movido por uma imensa curiosidade.

A exposição está patente até 6 de outubro, de segunda a sexta, entre as 12h00 e as 13h30 e das 16h30 às 20h30. Aos fins de semana, abre das 10h00 às 13h00 e das 16h30 às 20h30.



A exposição em exibição na cidade Invicta contou com a consultoria científica do historiador Pascal Brioist.

anos volvidos sobre a morte de Leonardo da Vinci, muitas das suas ideias tornaram-se realidade, como é o caso do escafandro ou da asa-delta.