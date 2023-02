Pablo Neruda (1904-1973) terá mesmo sido envenenado com uma bactéria. A conclusão é do 3.º painel de peritos constituído para estudar as causas da morte do poeta chileno a 23 de setembro de 1973, na Clínica Santa María, em Santiago do Chile, 12 dias após o golpe de Estado de Augusto Pinochet.A notícia foi avançada pelo ‘El País’, que cita o sobrinho do escritor, Rodolfo Reyes. Conclui-se, assim, que a toxina encontrada em 2017 nos restos mortais de Neruda lhe foi injetada e que terá sido essa a causa da sua morte, e não cancro da próstata, como foi escrito na certidão de óbito.