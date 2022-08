O norte-americano Iggy Pop, ‘pai’ do punk, promete esta noite encerrar o festival Vilar de Mouros de 2022 com uma performance digna da memória coletiva, para fazer justiça ao espírito daquele que é o mais antigo e genuíno festival da Península Ibérica - teve a sua primeira edição em 1965.



De Iggy Pop conta-se que em cena já fez de tudo e mais um pouco: cortou-se, desmaiou, simulou sexo com músicos e fãs, provocou arrepios com o seu olhar selvagem.









