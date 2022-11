O mítico grupo português Palma’s Gang vai voltar a subir ao palco, este sábado e domingo (21h00), no Capitólio, Lisboa, para tocar as músicas de Jorge Palma que, desde setembro, celebra os 50 anos de carreira com uma revisão antológica do seu percurso. Este será o último concerto comemorativo e, para muitos, o mais especial dos seis que integram o projeto.









