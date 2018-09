Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Panda-vermelho bebé é o novo residente do Jardim Zoológico de Lisboa

Cria nasceu em junho e vai ser apresentada no próximo sábado.

O Jardim Zoológico de Lisboa deu as boas-vindas a um novo habitante: nascido no passado dia 11 de junho, a cria de panda-vermelho vai ser apresentado ao público no próximo sábado, dia 15 de setembro.



O panda-vermelho é natural das florestas de bambu e tropicais da região dos Himalaias e Sul da China. A espécie está em perigo de extinção, sendo que a caça e a consanguinidade são as maiores ameaças que enfrenta.







Este animal é caracterizado como sendo "timído e territorial". Alimenta-se principalmente de folhas, frutas, rebentos, insetos, ovos e crias de aves. É uma espécie solitária e com atividade noturna dominante. O macho e a fêmea só se encontram enhtre os meses de janeiro e março, a época própria para acasalar.