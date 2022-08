A pandemia é coisa do passado nos grandes eventos”, garantiu ao CM Diogo Marques, da empresa Surprise & Expectation, promotora do festival EDP Vilar de Mouros, que sábado encerrou em Caminha. Mesmo sem os números definitivos (contas finais só hoje), o responsável acredita poder alcançar as 60 mil entradas desejadas numa edição que descreve como “fantástica”.









