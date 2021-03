A pandemia está a deixar marcas profundas no setor dos livros e os prejuízos rondam já os 35 milhões de euros. O alerta foi dado pelos representantes dos editores e livreiros, ouvidos na Comissão de Cultura e Comunicação, no âmbito de um pedido do grupo parlamentar do PSD sobre as medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo, no seguimento da paralisação da atividade devido à Covid-19.