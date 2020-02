'Parasitas’ coreanos conquistam Hollywood e são a surpresa dos Óscares

A Academia de Hollywood rendeu-se ao vírus criativo da Ásia: a obra ‘Parasitas’, produzida na Coreia do Sul, levou para casa, esta segunda-feira de madrugada, o prémio principal e outras três estatuetas douradas - as de Melhor Realizador (para Bong Joon-ho), Argumento Original e Filme Internacional. Por isso, em Hollywood, fez-se história: é a primeira vez, em 92 edições, que o Óscar de Melhor Filme vai para uma produção que não é falada em inglês.

‘Parasitas’, que ainda está em exibição em algumas salas portuguesas, é uma sátira ácida sobre uma família pobre que consegue instalar-se num luxuoso apartamento ao enganar um clã da burguesia sul-coreana. Na hora de receber o Óscar, o cineasta de 50 anos Bong Joon-ho destacou: "Quando era jovem e estudava cinema, havia uma frase que me marcou e que é ‘o mais pessoal é o mais criativo’."

Se a principal surpresa estava no prémio mais cobiçado, nas interpretações os Óscares foram para os grandes favoritos: nos atores principais, Joaquin Phoenix com ‘Joker’ e Renée Zellweger com ‘Judy’ saíram vencedores; nos papéis secundários, os prémios foram para Brad Pitt, em ‘Era uma Vez... em Hollywood’, e Laura Dern, em ‘Marriage Story’.

Feitas as contas finais, ‘Parasitas’ ganhou quatro Óscares, seguindo-se ‘1917’ com três prémios - os de Melhor Fotografia, Efeitos Visuais e Edição de Som. Apesar destas distinções técnicas, o épico de guerra de Sam Mendes foi um dos perdedores da noite, já que era apontado aos prémios principais.



Contudo, houve outro derrotado maior: o filme de gangsters ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, estava indicado para dez prémios mas não ganhou nenhum. Esta obra é da Netflix, que era a produtora mais nomeada para estas estatuetas douradas. Estava na corrida para 24 prémios, mas ganhou apenas dois: os Óscares de Atriz Secundária e Documentário (‘American Factory’).