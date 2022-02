“Parceiros de uma viagem sem limites”: Marcos Caruso e Eliane Giardini protagonizam história de amor

Poderia ser considerada uma comédia romântica. Mas é muito mais do que isso. É uma história de amor, magistralmente interpretada por dois dos maiores atores brasileiros da ‘velha guarda’. Em palco, Marcus Caruso e Eliane Giardini, que o público português tão bem conhece das novelas da Globo, são Mariano e Roberta, um casal que se separa aos 50 anos, mas que continua ligado e a envelhecer ao lado um do outro.









“‘Intimidade Indecente’ é um dos maiores sucessos que o teatro brasileiro já produziu”, recorda Marcus Caruso. A primeira montagem ficou cinco anos e meio em cartaz no Brasil e teve duas vitoriosas temporadas em Portugal (em 2019, com Vera Holtz no papel de Roberta).

“Nunca penso em refazer trabalhos, estou sempre à procura do novo. Mas, quando fui convidado para esta nova temporada portuguesa ao lado da Eliane Giardini e do encenador Guilherme Leme, vi que a emoção, o riso e a reflexão que provoquei com um personagem que envelhecia dos 50 aos 80 anos, teria hoje, aos meus 60, muito mais a emocionar, fazer rir e refletir, chegando em cena aos 90. Este é o delicioso desafio que me trouxe até aqui”, diz o ator.









Leia também A companhia de teatro onde se estreou Eunice Muñoz As cenas desenrolam-se sempre no mesmo sofá, mas a interação com o adereço vai mudando, para acusar a passagem das décadas, dos 50 aos 90 anos. “Mais do que a intimidade, eles preferiram tornar-se parceiros de uma viagem sem limites, sem muros. Diante do abismo da vida conseguiram triunfar tornando-se necessários um para o outro, companheiros de uma viagem sem fim”, explica, por seu turno, Eliane Giardini.

A peça está em cena em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, até domingo. Segue depois para Coimbra (Convento de São Francisco), a 22; Faro (Teatro das Figuras), de 24 a 26; Porto (Teatro Sá da Bandeira), de 2 a 6 de março; Póvoa de Varzim (Cine-Teatro Garret), de 8 a 9, e Braga (Theatro Circo), de 10 a 12.