Chegou este sábado ao fim, em apoteose, com um concerto dos Pixies como cabeças de cartaz, o Paredes de Coura, no Alto Minho, que teve este ano “a melhor edição de sempre” e, também, “a mais cara”. “E não tem a ver só com os cachés”, explicou o diretor do evento, João Carvalho, em jeito de balanço da festa, mas sem revelar números.









