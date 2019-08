Paredes de Coura já tem datas para 2020

"É uma sensação maravilhosa e a continuação de um sonho que já tem 27 anos na nossa terra", disse este sábado aoJoão Carvalho, diretor do festival Paredes de Coura. O responsável falava no encerramento de uma "edição esgotadíssima" que levou à vila do distrito de Viana do Castelo o número recorde de 104 mil pessoas em quatro dias de evento."Conseguir esgotar com tanta antecedência e sentir que as pessoas estão contentes é a prova de que vale a pena continuar a trabalhar", acrescentou João Carvalho, que, num estudo de consumo, constatou que "há 90 por cento de nível de satisfação com o Paredes de Coura deste ano, tanto a nível do cartaz que apresentámos como a nível das infraestruturas". Tanto assim que a edição de 2020 já está em cima da mesa."Vai acontecer de 19 a 22 de agosto e já iniciámos contactos com os agentes de várias bandas importantes", admite o diretor do evento que, no entanto, diz ser prematuro adiantar nomes. "Não está nada assinado, ainda, mas quer-me parecer que vem aí mais uma grande edição deste festival que se renova constantemente e que neste momento é uma referência a nível nacional e um dos melhores festivais de música que se fazem na Europa", acrescenta.De preços diz que é prematuro falar – "dependerá dos nomes das bandas e dos valores de mercado" – mas João Carvalho recorda que a nível de lotação o Paredes de Coura não pode crescer: "Queremos as pessoas bem instaladas", conclui.