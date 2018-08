Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paredes de Coura quer 100 mil pessoas na festa

Arcade Fire são a grande atração da festa que arranca quarta-feira e dura quatro dias.

01:30

No ano passado, o festival Paredes de Coura esgotou e este ano João Carvalho, da promotora Ritmos, espera fazer outro tanto. "Estamos a vender bem e há todas as razões para acreditar que vamos repetir o êxito de 2017 – até porque melhorámos muito as condições de acolhimento dos festivaleiros", diz o responsável.



A festa de 2018, que arranca já esta quarta-feira na praia fluvial do Tabuão, tem mais zonas de descanso, mais espaços de restauração, um anfiteatro melhorado e 15 hectares para campismo - todos com iluminação. "Queremos 100 mil pessoas nos quatro dias, e não queremos mais porque gostamos que quem nos visita tenha espaço para se sentir à vontade", acrescenta.



O Paredes de Coura foi notícia logo no início deste ano, quando Björk cancelou a sua passagem pelo Minho, mas ganhou interesse renovado assim que os Arcade Fire foram anunciados como banda substituta. João Carvalho – que também convidou as Pussy Riot e The Legendary Tigerman – diz que "há muitas razões" para ir ouvir música ao festival.



"Entre os consagrados, que vão a todos os grandes festivais por esse Mundo fora, e as novidades, que acreditamos que vão dar cartas no futuro, temos um grande cartaz", afirma o promotor.



Com um orçamento que ronda os três milhões e meio de euros, o diretor diz ainda, com orgulho, que Paredes de Coura é um festival autossustentável.



"Claro que os patrocinadores são fundamentais, mas a festa é um êxito a todos os títulos", conclui.