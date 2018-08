Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paredes de Coura regressa em força

Habitat natural da música abre portas após uma incessante espera por parte dos festivaleiros.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Por estes dias, em Paredes de Coura, o habitat natural da música é aquilo que a própria designação indica, mas é também muito mais do que isso: é uma mescla entre a confraternização de amigos, muitos de longa data, banhos na margem do rio Taboão debaixo de temperaturas apetecíveis e uma espera incessante pelo início dos concertos. Hoje, não precisam de esperar mais, já que sobem ao palco as estrelas do primeiro dia de festival.



Ultimavam-se, ontem à tarde, os preparativos técnicos junto ao palco principal da festa que quer, este ano, receber 100 mil pessoas ao longo dos quatro dias. Mais abaixo, junto à água, fechavam-se também os preparativos dos festivaleiros mas, desta feita, de cariz emocional, para as noites ‘místicas’ que estavam por vir.



O destino de tarde dividia-se entre os rios - com ‘viagens’ a bordo de jangadas improvisadas, boias e barcos insufláveis -, a relva e o campismo. João Diogo, de 18 anos, que veio de Aveiro com 12 amigos, opta por ficar pela zona do campismo e aproveita para conhecer pessoas de todo o país.



"Dizemos olá a quem passa aqui junto do caminho de terra batida, de acesso às tendas, e esperamos fazer amizades. Este é o festival ideal para isso", refere. Ontem à tarde, com um cartaz apelativo junto à tenda, recrutava novos amigos de Beja.



Desengane-se quem pensa que as panelas são inteiramente substituídas apenas por enlatados na altura de cozinhar. "Antes fazíamos grelhados, mas agora sem essa opção cozinhamos arroz e bifes de frango. Precisamos de proteína para aguentar tudo isto", disse Tiago Oliveira, de 24 anos, a bordo de uma jangada no rio. O grupo com quem veio de Braga já está acampado desde o dia 5 e conta com "5 ou 6 edições" de festival, se a memória não lhes falha.



Enquanto se carregam as baterias e se fazem amizades, ainda houve tempo para a tradicional ‘corrida do queijo’ numa encosta, que recebeu vários participantes.



"Fica a melancolia quando eles vão"

O Café Do Pi, bem junto ao palco onde está montado o Festival Sobe à Vila - que dá as boas vindas aos festivaleiros que vão chegando a Paredes de Coura antes da abertura de portas -, esgota o stock de cerveja e água todos os anos, e, como tal, os funcionários já sabem que ‘reposição’ é a palavra de ordem.



"A juventude vem cá no final despedir-se e sente tristeza quando vai, tal como fica comigo a melancolia quando eles vão. Uma pessoa cá fica, à espera mais 11 meses e 15 dias para que eles regressem", referiu José Vaz, de 56 anos, proprietário do espaço. Se algum dia o festival acabasse, José Vaz, garante, "terminava também um pouco a vida".



O Vodafone Paredes de Coura é um gerador de lucro para a vila. "Toda a gente tem a ganhar. O festival deixa muito dinheiro, seja em terrenos para arrendar, casa, campismo, cafés, etc. As vendas disparam e Paredes de Coura evoluiu muito com o festival. Sem ele não tínhamos hipótese para sair deste cantinho", concluiu.



Espanhóis não faltam à festa

Um grupo de 17 jovens amigos veio, pela primeira vez, de Madrid, cidade natal, até à vila de Paredes de Coura para "descobrir o festival". Nacho Olmo, de 22 anos, reconhece que o festival é "espetacular e pode-se estar à vontade", daí ter vindo.



Festivaleiros da vizinha Galiza também não quiseram faltar à festa.