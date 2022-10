O matador de touros José Trincheira, conhecido como o ‘Leão do Alentejo’ pela bravura demonstrada da arena, morreu no sábado, aos 87 anos, num lar em Serpa, onde estava internado depois de ter sido recentemente submetido a uma operação ao coração. As cerimónias fúnebres decorrerão esta terça-feira em Vila Viçosa.









