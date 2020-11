Ora, sabe-se agora que essa pode ter sido a última apresentação ao vivo da longa carreira de Paul McCartney. Quem o diz é o próprio músico, que depois de ter cancelado nove concertos já este ano por causa da pandemia, e perante a incerteza do regresso à normalidade, admite que pode já ter feito a sua despedida dos palcos.



Corria a noite de 13 de julho de 2019. Paul McCartney subia ao palco do Dodger Stadium, em Los Angeles, nos EUA, perante 50 mil pessoas, para assinar um concerto de três horas. Tocou 22 músicas dos Beatles, apresentou o novo disco ‘Egypt Station’, que tinha apenas um ano de estrada, e conversou com o público. No dia seguinte a ‘Billboard’ definia-o como um concerto “épico”.Ora, sabe-se agora que essa pode ter sido a última apresentação ao vivo da longa carreira de Paul McCartney. Quem o diz é o próprio músico, que depois de ter cancelado nove concertos já este ano por causa da pandemia, e perante a incerteza do regresso à normalidade, admite que pode já ter feito a sua despedida dos palcos.

“Penso no concerto que dei em Los Angeles no ano passado e só me ocorre: e se tiver sido o último”, disse, em entrevista à BBC, o músico de 78 anos, que curiosamente se prepara para editar um novo disco a solo, composto e gravado inteiramente durante o confinamento. “Eu andei apenas entretido durante um tempo, sem suspeitar por um segundo que aquilo pudesse vir a transformar-se num disco”, revelou o ex-Beatle.





Paul McCartney, que já não é um artista de fazer grandes digressões (em 2019 deu apenas 21 concertos), teve de cancelar este ano nove espetáculos todos na Europa, o primeiro dos quais a 23 de maio em Lille, França, quando a pandemia já assolava o velho continente. Anulou depois datas na Holanda, Alemanha, Itália e Espanha.