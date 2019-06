Paula Fernandes: "É sempre uma alegria imensa voltar a Portugal"

Como pode descrever esta digressão, 'Jeans', que traz agora a Portugal? O que vamos poder ver e ouvir em concreto?

O show que apresentarei nesta tournée é totalmente inédito! Um dia antes de embaracar para Portugal, dia 12 de junho, gravarei meu novo DVD com faixas inéditas e releituras de sucesso. A apresentação de Portugal será baseada nesta gravação, então vocês podem esperar muitas surpresas, músicas inéditas e uma Paula totalmente repaginada.

Vai cantar e tocar a versão de ‘Shallow’ em Português?

Com certeza, essa versão já é uma das queridinhas dos meus fãs e não poderia ficar de fora.





Eu me apaixonei pela música assim que ouvi. Corri para aprender a tocar e cantar, meu empresário Marcelo Maia filmou um trechinho enquanto eu aprendia e me arriscava e eu acabei postado nas redes sociais e meus fãs amaram. Foi aí que deu o estalo, por que não? Então, a minha equipe entrou em contato com a equipe dela, mas a aprovação foi feita diretamente pela Lady Gaga. Além da questão de direitos autorais, que era necessária essa aprovação dela, também era muito importante pra mim que ela gostasse da letra. Imagina a minha alegria em saber que ela aprovou sem nenhuma correção.

Sabe se a Lady Gaga ouviu essa versão e o que achou dela?

Sim, já para aprovação nós enviamos a letra e uma versão de como ela ficaria gravada. Foi assim que ela foi aprovada.

A Paula Fernandes já passou várias vezes por Portugal. Como sente a sua relação com o público português?

É sempre uma alegria imensa voltar a Portugal, eu sou muito bem recebida, os shows são incríveis, é realmente uma relação de muito amor com os Portugueses.

Que memórias tem dos seus concertos aqui?

Não existe nada melhor para um cantor do que subir no palco e ver a multidão cantando suas músicas. E essa memória é muito forte quando penso em Portugal, o público sabe todas as músicas na ponta da língua, é incrível!

O que conhece de Portugal e de música portuguesa?

Eu já fiz todos os passeios turísticos de Lisboa, fui a Sintra, visitei os castelos, é tudo muito maravilhoso. Também já fui tocar na Ilha da Madeira e Fátima sempre que vou para Portugal e é possível passamos lá. Escuto um pouco da música portuguesa sim, acho de uma sonoridade muito rica e é uma pena que artistas portugueses não sejam mais reconhecidos mundialmente.

A Paula já ultrapassou os 25 anos de carreira desde o disco de estreia em 1993. Mudou muito a sua vida desde então?

Ah com certeza, principalmente porque iniciei minha carreira muito menina ainda, amadureci e aprendi muito nesse tempo todo. Também pude conhecer a fama e o sucesso através do meu trabalho e essa é uma realização enorme.

O que ainda existe daquela menina que começou a cantar?

Existe muito ainda, acredito que a essência é a mesa. Continuo apaixonada pela música, sonhadora, persistente, todas as características me trouxeram até aqui hoje são daquela menina que herdou da mãe.