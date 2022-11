Paula Rego vai manter mostras em Portugal

Em nome da família de Paula Rego, Nick reafirmou o seu apoio ao projeto da Casa das Histórias – “o mais importante para a família” – e a intenção de continuar a mostrar a sua coleção de obras neste espaço, apesar de todas as dificuldades. “Por causa do ‘Brexit’, não podemos manter obras aqui”, explicou. “As obras de arte que saem do Reino Unido por mais de um ano têm de pagar, no regresso, um imposto de 5% do seu valor. Por causa disso, as obras de Paula Rego vão ter de voltar a Inglaterra para cada exposição”, justificou.



O Presidente da República inaugurou este fim de semana duas exposições de Paula Rego na Casa das Histórias, Cascais, e entregou a condecoração póstuma atribuída à artista que morreu em junho. “Paula Rego está entre os grandes portugueses do nosso tempo, aqueles e aquelas que serão no futuro os marcadores de um século”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que entregou aos filhos da pintora (1935-2022), Victoria e Nick Willing, as insígnias do Grande-Colar da Ordem de Camões.Em nome da família de Paula Rego, Nick reafirmou o seu apoio ao projeto da Casa das Histórias – “o mais importante para a família” – e a intenção de continuar a mostrar a sua coleção de obras neste espaço, apesar de todas as dificuldades. “Por causa do ‘Brexit’, não podemos manter obras aqui”, explicou. “As obras de arte que saem do Reino Unido por mais de um ano têm de pagar, no regresso, um imposto de 5% do seu valor. Por causa disso, as obras de Paula Rego vão ter de voltar a Inglaterra para cada exposição”, justificou.

Nick Willing garantiu, ainda assim, que as mostras do trabalho da sua mãe em Portugal não estão em risco. “Vamos continuar a poder montar duas exposições diferentes todos os anos. As minhas irmãs e eu percebemos que se não cuidamos do legado da mãe mais ninguém o faria e, por isso, estamos a criar em Londres uma nova fundação, capaz de gerir esse legado”, adiantou. A nova fundação, financiada pelas vendas de algumas obras de Paula Rego, irá “manter e catalogar o seu arquivo”, “supervisionar as exposições e gerir a grande coleção de pinturas, desenhos e gravuras.”



1966 f

oi o ano da primeira exposição individual de Paula Rego. A artista entusiasmou os críticos com uma mostra de trabalho inspirado em acontecimentos políticos, apresentada na Galeria de Arte Moderna da Escola de Belas-Artes de Lisboa.





Casa das Histórias



A Casa das Histórias Paula Rego, espaço museológico destinado a acolher e promover a divulgação e estudo da obra da artista plástica, abriu em Cascais em setembro de 2009.