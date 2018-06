Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Branco ganha batalha judicial com Gilliam por 'Dom Quixote'

Tribunal de Paris dá razão ao produtor português, que fez contrato para produzir o filme.

Por Sónia Dias | 03:26

O Tribunal de Recurso em Paris decidiu esta sexta-feira a favor de Paulo Branco no processo judicial que o opõe ao realizador norte-americano Terry Gilliam, por causa do filme ‘O Homem que Matou Dom Quixote’.



"A decisão foi favorável, completamente, a cem por cento, e é definitiva", disse o produtor, sublinhando que a exploração do filme só poderá ser feita pela Alfama Films - em Portugal - ou pela Leopardo Filmes - no estrangeiro. "Todos os outros contratos são considerados ilegais", afirma.



O próximo passo será pedir indemnizações a quem já explorou a película. Além disso, todos os atos administrativos que possam ter ocorrido com outras entidades, que não sejam a pedido da Alfama ou da Leopardo, têm que ser anulados. "Queremos fazer valer os nossos direitos e avançar com as ações legais necessárias para que sejamos ressarcidos de todos os danos provocados pela exploração ilegal do filme", adiantou ao CM Paulo Branco, acrescentando que ainda não tem ideia de valores.



Recorde-se que Paulo Branco assinou contrato para produzir ‘O Homem que Matou Dom Quixote’ em 2016, mas o processo saiu gorado. Terry Gilliam pediu a anulação do contrato com a Alfama Films, detida pelo produtor, e continuou o filme com outros produtores, dando início a um processo judicial. Em 2017, o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que o primeiro contrato continuava válido, mas Gilliam recorreu.