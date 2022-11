Morreu Paulo Jobim, filho do cantor e compositor Tom Jobim

O cantor e compositor brasileiro Paulo Jobim, filho mais velho do maestro Antônio Carlos Jobim (Tom Jobim), morreu na manhã desta sexta-feira aos 72 anos numa clínica no Rio de Janeiro, informou a imprensa local.

Paulo Jobim não resistiu a um cancro na bexiga descoberto há cerca de uma década.

Formado também em arquitetura, o primogénito de Tom Jobim (1927-1994) estava internado há três semanas no Hospital São Vicente, na zona sul carioca.

Atualmente, era presidente do Instituto Antônio Carlos Jobim (IACJ), que serve para preservar a obra do histórico maestro brasileiro.

Nascido em 04 de agosto de 1950 no Rio de Janeiro, Paulo Jobim, além do pai, colaborou com artistas como Chico Buarque e Milton Nascimento.

Paulo Jobim conta com algumas atuações em Portugal com os Banda Nova, os Quarteto Jobim Morelenbaum e os Jobim Trio.