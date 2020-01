Paus ao vivo: novo álbum ‘Yess’ estreia esta quinta-feira no B.Leza

Faltam poucas horas para os Paus subirem esta quinta-feira à noite, a partir das 22h30, ao palco do B.Leza, em Lisboa.

Em causa está a estreia ao vivo de ‘Yess’, o mais recente trabalho do quarteto português, após o terem apresentado em primeira mão na digressão que realizaram em dezembro no Brasil.

Com cinco discos e quatro mini-álbuns de originais, numa carreira musical nascida em 2009, são elevadas as expectativas sobre o sucessor de ‘Madeira’, editado há menos de dois anos.

‘Yess’ recolhe as mais recentes experiências dos Paus em terras de Vera Cruz, plasmado no EP digital LXSP, e conta com a colaboração do brasileiro Grass Mass nos arranjos para sintetizadores modulares.

A atuação no B.Leza, esta quinta-feira, dá, também, o tiro de partida para a digressão nacional que sustenta a apresentação do novo disco.

A 24 de janeiro, os Paus atuam no Salão Brazil, em Coimbra, seguindo, no dia seguinte, para o Hard Club do Porto.

Estão igualmente confirmadas passagens pelos festivais Clap Your Hands Say Fest (Leiria), a 14 de fevereiro, Sons de Vez (Arcos de Valdevez), a 14 de março, e Walk & Dance (Freamunde), a 10 de abril.