Paus+Pedras vencem Culture Clash

Batalha entre quatro equipas de músicos portugueses decorreu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Por Joana de Sales | 07:38

A equipa composta pelos Paus e DJ Glue, Mike El Nite, Holly Hood e Silk foi a grande vencedora da batalha desta sexta-feira no Red Bull Music Culture Clash.

Foram mais de duas horas de música, que foi do hip-hop ao reggae, passando por clássicos portugueses, num combate inspirado nos famosos 'sound clash' jamaicanos.

Os vencedores enfrentaram outras três equipas ao longo de quatro rounds e, em cada um, o vencedor era determinado pelos gritos do público que eram medidos por um sonómetro. A primeira ronda foi só para aquecer, não sendo atribuídos pontos às equipas. Já na segunda, foi a equipa da Capicua + Guerrilha Cor-de-Rosa (composta Beatriz Gosta, Ana Bacalhau, Eva Rap Diva, Marta Ren, Blaya e, o único homem, DJ D-One) quem saiu vencedora, com um total de 122.4 decibéis.

Na terceira ronda a competição foi incendiada e era suposto as equipas usarem as músicas dos "inimigos" no combate. A equipa de Richie Campbell, que apresentou os Bridgetown (Mishlawi, General Gogo, Ben Miranda, Dengaz, Plutonio, DJ Dadda, Dodas Spencer e Afonso Ferreira) contou ainda com a ajuda de Luís Franco Bastos que abriu esta etapa com várias piadas a atacar as outras equipas.



Na equipa das meninas, Eva Rap Diva também entrou neste jogo com várias rimas. Entre as equipas, temas como 'Paixão', de Heróis do Mar ou 'That's how we roll', de Richie Campbell foram ouvidos mais do que uma vez. As crews pediram a outros músicos que gravassem adaptações de temas e, assim, foram ouvidas vozes de Rui Veloso, Toy ou Tim. No final, venceram os Paus+Pedrasm com 121.8 decibéis.

A última ronda contou com convidados. Subiram a palco Camané, Bruno Nogueira, Mayra Andrade, Scúru Fitchádu, G-Son, entre outros. Com a segunda e terceira rondas a valerem um ponto cada, a última ronda podia mudar tudo, valendo dois pontos. Ainda assim foram os Paus+Pedras que conquistaram de novo o público levando a taça para casa, com 120.1 decibéis na última ronda.

O evento juntou centenas de fãs dos vários músicos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e foi apresentado por Carlão e Alex D’Alva Teixeira.