Peça com final de escolha múltipla

José Peixoto tinha pensado neste projeto "há anos": escrever uma peça de teatro sobre as relações entre as pessoas, em que o público tivesse a oportunidade de escolher o final. E se bem o pensou, melhor o fez. ‘O Diário’, que está em cena nos Recreios da Amadora até dia 2 de julho, é uma proposta ‘fora da caixa’ (como agora está na moda dizer), e desafia os espectadores a decidirem o desfecho de um triângulo amoroso.

Em cena, uma mulher vê-se dividida entre uma relação com o homem que ama (mas que não lhe presta atenção) e um homem, que é seu patrão, que lhe quer prestar toda a atenção do mundo (mas a quem ela não quer). A mulher é interpretada por Raquel Oliveira, os dois homens por Rui Rebelo e Jorge Silva. Elsa Valentim dá corpo à voz da consciência das personagens e torna mais evidentes para o espectador os conflitos que as dilaceram.

"Tinha este projeto em carteira há alguns quatro anos, e os meus colegas do Teatro dos Aloés insistiram comigo para que a terminasse", conta José Peixoto – que além de escrever o texto, assina também a encenação do espetáculo. "Queria refletir sobre o que é isto do amor e como podemos melhorar as nossas relações uns com os outros, encontrando maneira de ser felizes", adianta o criador.

No fim da representação, há espaço para a reflexão: a atriz Elsa Valentim dirige-se ao público e pergunta-lhe o que acha. Há discussão. No final, os espectadores vão poder escolher entre uma de três hipóteses: a mulher ou escolhe um, ou outro, ou nenhum dos homens. "Achamos que este debate com o público era importante", diz ainda José Peixoto. "O teatro não se pode dar à arrogância de apresentar soluções, apenas inquietações. Todo o teatro que tenho feito caminha nesse sentido."

Com cenografia de José Manuel Castanheira e figurinos de Dino Alves, ‘O Diário’ é para ver nos dias 26, 27 e 30 de junho e 1 de julho às 21h00. No domingo, 2 de julho, a sessão é às 16h00.