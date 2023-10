Num Mundo marcado pelo regresso de grandes guerras, com tantos inocentes massacrados, desde a Ucrânia à Palestina, a estreia de uma nova produção de ‘Schweik na Segunda Guerra Mundial’ ganha nova atualidade.



Inspirado no ‘Bom Soldado Schweik’ do checo Jaroslav Hasek, a peça de Bertolt Brecht foi escrita no exílio americano do autor fugido ao terror nazi.









