A nova peça de Elmano Sancho chama-se 'Jesus, O Filho'. Não se trata de um texto religioso, nem de uma provocação. É, segundo o autor – e também encenador e intérprete do projeto –, "uma reflexão sobre a Sagrada Família, que é a família ideal, e a realidade das nossas próprias famílias, que é tudo menos isso".





Este trabalho, que estreia no dia 15, no Teatro da Trindade, em Lisboa, faz parte de uma trilogia que inclui as peças ‘Maria, a Mãe’ (apresentada no ano passado) e ‘José, o Pai’, que deverá estrear em 2023. Em ‘Jesus, o Filho’, Elmano Sancho concebeu uma personagem que, “incapaz de se integrar na sociedade, se fecha em casa”. “É um fenómeno conhecido no Japão sob o nome de Hikikomori”, explica. Estima-se que haja meio milhão de jovens japoneses nessas circunstâncias, mas em Portugal não há dados estatísticos sobre este síndrome, que alguns querem interpretar como doença mental.