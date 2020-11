Para o Ministério Público ficou provado que José Viamonte de Sousa, ex-diretor do Private Banking do BPN, no Porto, apoderou-se de 1,25 milhões de euros durante um negócio da venda de 41 quadros do pintor Joan Miró. O magistrado lembrou esta quinta-feira, nas alegações finais, no Tribunal de São João Novo, que o arguido “violou os deveres de zelo” e deve ser condenado à prisão.