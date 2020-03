Pedro Barroso está estável e consciente

O meu pai ficou sensibilizado pela corrente solidária de todas as pessoas. Neste momento, apesar da fragilidade e das complicações, ele está estável e consciente. Muito obrigado a todos os amigos".É desta forma que Nuno Barroso, filho do cantor Pedro Barroso, agradece a onda de preocupação gerada nos últimos dias, desde que o músico dos Além Mar anunciou que o pai, de 69 anos, está internado, desde o passado sábado, na unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa, "num processo da fase terminal da doença" oncológica. Nuno Barroso revela ainda que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou a Pedro Barroso para lhe dar "uma palavra de apreço e solidariedade".Cantor, autor e compositor, natural de Riachos, Torres Novas, Pedro Barroso é considerado um dos últimos trovadores de uma geração de coragem que ajudou pela canção a conquistar a democracia em Portugal. Revelado pelo programa Zip Zip, da RTP, em 1969, cantou em praticamente todas as grandes salas portuguesas e atuou também em cadeias de televisão e rádios de todo o Mundo.Deu o seu último concerto, já visivelmente frágil, a 21 de dezembro do ano passado, no Teatro Virgínia, Torres Novas. O espetáculo, muito emotivo, até porque dias antes já tinha estado internado em Lisboa, assinalou simultaneamente os seus 50 anos de carreira e a sua despedida dos palcos. Na altura prometeu: "Não abandono a intervenção critica, nem a cidadania, pelo menos enquanto o último neurónio mo permitir".