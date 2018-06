Artista português é “um dos mais celebrados” em Portugal.

18:48

Pedro Cabrita Reis está em destaque num artigo do New York Times.



O artista português é descrito como "um dos mais celebrados artistas" de Portugal.

O artigo do conceituado jornal norte-americano traça um perfil do percurso de Cabrita Reis e destaca os mais de quarenta anos de carreira do artista plástico.

Pedro Cabrita Reis nasceu em Lisboa em 1956 e formou-se em Artes Plásticas e Pintura na Faculdade de Belas Artes.