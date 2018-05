Pedro Vaz Pereira lança 'Missões Laicas Republicanas'

Obra é apresentada na quarta-feira, dia 16 de maio.

Por J. Pires Santos | 15.05.18

O livro ‘As Missões Laicas Republicanas e os Equívocos Missionários e Históricos da Igreja Católica’, da autoria de Pedro Marçal Vaz Pereira, é lançado na quarta-feira, 16 de maio, na Sala de Actos da Academia Portuguesa de História, em Lisboa.

A obra, que será apresentada pelo Professor Doutor António Ventura, tem 344 páginas e edição do autor. No prefácio, de António Ventura, pode ler-se: "Trata-se de um livro, na linha do excelente estudo de 2013, que muito contribuirá para a melhor compreensão da História da I República, das suas relações com a Igreja Católica em geral e das Missões laicas em particular".

Já o próprio autor refere, no preâmbulo do livro: "Este meu trabalho irá analisar de novo a realidade e a verdade histórica, onde a Igreja católica através dos seus membros, teve um papel importante, tanto pela positiva como pela negativa".

Pedro Marçal Vaz Pereira, que é filatelista eminente, escritor e jornalista filatélico, é ainda presidente da Federação Portuguesa de Filatelia e ex-presidente da Federação Europeia de Sociedades Filatélicas, bem como diretor da revista ‘Filatelia Lusitana’.

‘As Missões Laicas Republicanas e os Equívocos Missionários e Históricos da Igreja Católica’ vem na sequência da obra ‘ As Missões Laicas em África na 1ª República em Portugal’ (2 volumes), editada em 2013, edição do autor, que foi distinguido com o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian, História Moderna e Contemporânea de Portugal, atribuído pela Academia Portuguesa da História.

Pedro Marçal Vaz Pereira é ainda autor da obra em 2 volumes ‘Os Correios Portugueses entre 1853-1900. Carimbos Nominativos e Dados Postais e Etimológicos’, editada em 2005 pela Fundação Albertino Figueiredo, de Madrid, e do livro ‘O Teatro numa aldeia da Beira – Cernache do Bonjardim’, editado pelo Clube Bonjardim em 2015.