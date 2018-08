Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pequenas editoras na Feira do Livro do Porto

José Mário Branco, que assinala 50 anos de carreira, será homenageado no certame.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

José Mário Branco, cantautor com 50 anos de carreira, será a personalidade homenageada no arranque da Feira do Livro do Porto no próximo dia 7 de setembro. Os jardins do Palácio de Cristal voltam a acolher o certame, que este ano tem como novidade o acolhimento de editoras de pequena escala.



"O projeto possibilita a participação a título gratuito de pequenas editoras e livrarias na Feira do Livro, neste caso temos 16", explicou Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, durante a apresentação da programação detalhada desta Feira do Livro, que tem um orçamento de 200 mil euros.



"A iniciativa conta com múltiplas conversas, apresentações, sessões de cinema e recitais, que percorrerão assuntos próximos da obra de José Mário Branco - liberdade, amor, sublevação - e evocarão os ideais do Maio de 68", acrescentou o autarca, destacando esta homenagem.



Na sessão de apresentação foi ainda anunciada a criação de um pavilhão de verão que será um espaço dedicado à cultura para o ano de 2019 e que deverá manter-se a funcionar após o certame.



O cinema e a música também vão estar em destaque nesta Feira, com inúmeras iniciativas e pequenos concertos.



SAIBA MAIS

134

participantes, espalhados por 130 stands, vão encher os Jardins do Palácio de Cristal até dia 23 de setembro. Esta edição da Feira do Livro é a quarta consecutiva organizada pela Câmara do Porto (e não pela APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros).



Festa do Livro em Belém

Os jardins do Palácio de Belém voltam a encher-se de livros já a partir de amanhã. A Festa do Livro está de volta e, até domingo, traz ainda filmes, debates, poesia e concertos de Camané, António Zambujo e Miguel Araújo.