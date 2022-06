Uma performance com duração de 24 horas em que as pessoas podem entrar e sair quando bem entenderem e, até, ficarem por lá a dormir com a Bela Adormecida. Trata-se de ‘Bela_adormecida(como)dormirsemalmofada’, a mais recente criação de Diana de Sousa, que se apresenta dia 18 (prolongando-se até ao dia seguinte), com início às 19h00, nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa.









Nesta instalação performativa, várias mulheres estarão expostas numa galeria, onde personificam a figura da Bela Adormecida e convidam todos a observá-las e a assistir a performances pontuais. “É possível dormir com a Bela Adormecida. Sempre foi essa a proposta desde o início desta jornada em 2018. Dormir e deparar-se com as vontades destas diferentes mulheres que figuram a Bela Adormecida. Mulheres de diferentes constituições e condições físicas, de diferentes idades e/ou diferentes etnias – todas igualmente belas”, explica a criadora do projeto, a atriz Diana de Sousa.

Uma nova visão - inusitada e, por vezes, desconfortável - para um conto popular e a sua insidiosa ligação com a somnofilia e os conceitos de submissão e dominação. “Sendo a ‘Bela Adormecida’ um conto polissémico, buscamos nela as marcas da maturação feminina, num contexto de encantamento e erotismo. É fascinante constatar o quanto uma comunidade depende de certas histórias independentemente de serem reais ou não, o quanto certos hábitos são assumidos como procedimentos absolutos e inquestionáveis”, conclui a autora.