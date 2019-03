Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pergaminho exposto após venda na internet

Escritura da entrega do Castelo de Lisboa ao conde de Barcelos já está na alçada do Arquivo Nacional Torre do Tombo.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Datado do ano 1383, o pergaminho com a escritura de entrega do Castelo de Lisboa ao conde de Barcelos foi comprado no final do ano passado a um arquiteto, que o tinha colocado à venda no OLX por 750 euros.



O documento foi alvo de perícias que atestaram a sua autenticidade no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária e, ontem, foi entregue ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Vai integrar, a 23 de abril, uma exposição dedicada a Lisboa na Idade Média.



Já na próxima semana, o pergaminho vai constar na base de dados do Arquivo Nacional, integrando o fundo documental da Casa de Abrantes, ao qual pertencia. "Nós manifestámos o nosso direito pelo pergaminho, após o termos visto à venda na internet. A compra foi feita a um particular que o tinha adquirido há vários anos num alfarrabista. Pagámos os 750 euros e ele agora é nosso", disse Silvestre Lacerda, diretor do Arquivo Nacional, que após falar com o vendedor do pergaminho do século XIV acionou a PJ.



"O nosso trabalho foi de localizar o vendedor do documento na internet, que não estava identificado. O mesmo foi abordado no sentido de lhe ser explicada a importância do documento para o Estado Português. O vendedor concordou com o acordo. Não houve qualquer ilicitude no negócio", referiu Norberto Martins, diretor da PJ do Porto.



Para certificar a autenticidade do pergaminho com 636 anos, os peritos da Judiciária necessitaram de duas semanas.