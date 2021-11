Um herói para a maioria, mas um péssimo exemplo em matéria de higiene. Assim é considerado James Bond pelos microbiologistas Wouter Graumans e Teun Bousema, ambos do Radboud University Medical Center, na Holanda. Estes dois especialistas estudaram a fundo os 25 filmes do agente secreto realizados até hoje e dizem que é um “milagre” o personagem ainda estar vivo. Isto porque a sua exposição a agentes infeciosos comportaram sempre grande perigo para a saúde.





Entre os fatores de risco, Graumans e Bousema referem, por exemplo, os “promíscuos encontros sexuais” sem preservativos, num total de 59 cenas ao longo da saga. Mas há mais. James Bond nunca lava as mãos (apenas o fez por duas vezes, uma após uma refeição e outra depois de mater um dos vilões) e nunca toma vacinas apesar das constantes viagens para países com doenças endémicas, como a malária ou o dengue. Se a isto juntarmos as vezes que já foi baleado, os saltos de avião sem paraquedas ou os acidentes de automóvel, James Bond, o agente 007, já estaria morto.