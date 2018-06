Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peter Stringfellow (1940-2018)

Morreu o homem que era conhecido como o rei dos clubes.

Proprietário de clubes em Londres - o mais conhecido é o Stringfellows - e outras cidades, privou com os Beatles ou Jimi Hendrix.



Apelidado de Rei dos Clubes, não resistiu a um cancro e morreu esta quinta-feira de manhã.



Em 2011 deu a conhecer uma história com Stephen Hawking.



"Quando ele veio ao clube eu estava entusiasmado e pretendia falar sobre o universo. Mas quando lhe perguntei o que queria, disse apenas: 'Ver as raparigas'".