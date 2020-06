Pianista Teresa da Palma Pereira lança livro de histórias infantis

Para assinalar o Dia da Criança, a pianista Teresa da Palma Pereira lança esta segunda-feira um livro de histórias infantis, ‘A Fadinha Sozinha’. Trata-se da primeira obra de literatura infantil da artista, que foi escrita durante as semanas de confinamento."Destas histórias que aqui contarei, algumas são reais, outras fantasia (…) São histórias para crianças, em especial para meninas, mas também para adultos. Histórias para crescer, para aceitar a perda, mas, sobretudo, para acreditar na magia da vida", pode ler-se na sinopse do livro da Alêtheia Editores.O evento de lançamento do livro será online, através do site da editora e está ao alcance de todos os leitores.