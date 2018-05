Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piet Kee (1927-2018)

Um mestre na composição musical.

Organista e compositor holandês - as primeiras lições foram dadas pelo seu pai -, o também músico Cor Kee, antes de ingressar no Conservatório de Amesterdão para estudar órgão, piano e composição.



Obteve o Prémio de Excelência e ganhou três vezes seguidas o primeiro prémio do Concurso Internacional de Improvisação de Haarlem, entre 1953-1955. Foi o início de uma carreira Mundial como organista. Morreu sexta-feira.