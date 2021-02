“Pintado por um louco”: Edvard Munch escreveu uma mensagem secreta no quadro "O Grito"

Um dos mistérios mais longos da arte moderna foi descoberta após uma investigação, liderada pelo Museu Nacional da Noruega, revelar que a mensagem escondida na pintura "O Grito", de Edvald Munch, foi escrita pelo próprio artista.

A mensagem escrita no canto superior esquerdo da pintura e quase invisível diz "só pode ter sido pintada por um louco". Esta mensagem foi alvo de investigação por várias décadas tendo sido considerada como um ato de vandalismo por parte dos apreciadores da pintura.

Os peritos "usaram tecnologia infravermelha para analisar a mensagem, que foi adicionada ao topo da pintura acabada, comparando-a com as notas e cartas de Munch", explica a CNN.

"A escrita é, sem dúvida, do próprio Munch. A própria caligrafia, assim como os acontecimentos ocorridos em 1895, quando Munch mostrou a pintura na Noruega pela primeira vez, apontam todos na mesma direção", disse à CNN Mai Britt Guleng, curadora do museu.

Os investigadores acreditam que a mensagem de Munch foi uma reação do artista à crítica quando a exibiu pela primeira vez. Os críticos questionaram, na época, a saúde mental do pintor.



A obra está em conservação no Museu Nacional da Noruega, raramente é exibida desde que foi roubada em 2004.