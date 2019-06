Pintura inédita de Josefa de Óbidos vendida por 220 mil euros na Alemanha

Uma pintura inédita de Josefa de Óbidos datada de 1667 foi hoje vendida por 220 mil euros num leilão em Bona, na Alemanha, revelou à Agência Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, que foi mandatada pela Direção-Geral do Património Cultural para tentar comprar o quadro em nome do Estado português, "não foi possível adquirir a obra".

O quadro, vendido através da leiloeira Plückbaum, tinha uma base de licitação de 25 mil euros, e era até agora desconhecido.