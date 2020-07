Pintura "Tours d'arme" da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva no leilão global da Christie´s

O quadro a óleo "Tours d'arme", da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), está entre as obras de arte do século XX que vão ser leiloadas na sexta-feira num leilão internacional da Christie´s.

O leilão, anunciado em maio pela empresa como tendo um novo formato "global" para se adaptar à atual pandemia, decorrerá em simultâneo em Hong Kong, Paris, Londres e Nova Iorque.

Entre as obras de pintura apresentadas no catálogo está uma tela assinada por Vieira da Silva, com 73,2 por 92 centímetros, datada de 1954.