Pinturas restauradas à frente dos visitantes

Obra fundamental da cultura portuguesa, pintura enigmática do século XV que encarna a espírito dos povos, os históricos seis Painéis de São Vicente de Fora começaram esta segunda-feira a ser restaurados e os trabalhos estarão à vista de todos os que forem ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), Lisboa. As pinturas estarão rodeadas e protegidas por uma espécie de aquário em vidro, dentro do qual os técnicos vão estar a fazer as intervenções na devida distância de segurança.No dia em que o MNAA (à semelhança de outros museus) voltou a abrir portas ao público, desta feita com direito à presença da Ministra da Cultura Graça Fonseca, Joaquim Caetano, diretor do MNAA, lembrou que se vive "uma situação anormal", pelo que as regras de contingência têm de ser cumpridas, e sublinhou, quanto ao facto de o trabalho estar a ser visível em permanência, que não se trata de uma obra qualquer, mas de uma "obra fundamental para os povos e para a História".Os Painéis de São Vicente são uma das obras mais emblemáticas da História da cultura mundial, como é o caso, por exemplo, de ‘A Ronda da Noite’, de Rembrandt, que se encontra no Rijksmuseum, em Amesterdão, disse, disse Joaquim Caetano, referindo-se ao quadro que está também a ser alvo de uma operação de restauro de grande dimensão. "São obras de tal forma simbólicas que congregam a ideia de povo e sentido de História", referiu aquele responsável. Os trabalhos deverão demorar cerca de dois anos.