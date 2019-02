Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livro CMTV ‘O Piropo Nacional’ no top de vendas

Este livro é o primeiro de dez já programados, que terão periodicidade mensal.

‘O Piropo Nacional’, primeiro volume da coleção Livros CMTV, chegou ao topo de vendas no País.



A obra, que resulta da colaboração entre o Grupo Cofina (detentor do CM e da CMTV) e da Guerra e Paz Editores está no Top Bertrand Ficção (no quinto lugar dos mais vendidos) e no Top Almedina Ficção (na sétima posição).



O segundo e terceiro volumes são ‘Declarações de Guerra’, sobre a experiência colonial portuguesa, e ‘Livro das Pragas, Agouros, Rezas, Superstições e Outros Esconjuros’.