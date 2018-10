Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Poder feminino' em destaque nos American Music Awards 2018

Taylor Swift foi a grande vencedora da noite ao levar para casa quatro troféus e ao tornar-se na artista mais premiada da história.

17:59

Foi no Microsoft Theater, em Los Angeles, que ocorreram na noite desta terça-feira, os American Music Awards, numa cerimónia marcada pela força das mulheres na indústria da música.



Taylor Swift foi a grande vencedora da premiação, arrecadando quatro troféus e tornando-se assim na artista mais premiada de sempre, somando 23 vitórias. A norte-americana levou para casa o prémio de Melhor Digressão do Ano, Melhor Álbum Pop/Rock, Melhor Artista Feminina Pop/Rock e Artista do Ano.



A artista, que abriu a cerimónia com uma atuação da música 'I Did Something Bad', do seu álbum 'Reputation', usou o seu discurso de agradecimento para fazer referência ás eleições nos EUA e apelar ao voto nas eleições intercalares de 6 de novembro.



Logo a seguir, o destaque foi para Camila Cabello, que também conquistou quatro galardões: Melhor Nova Artista do Ano, Melhor Colaboração, Melhor Vídeo e Melhor Canção Pop/ Rock. A jovem cantora apresentou o seu novo single musical, 'Consequence'.



O prémio de Melhor Artista Rap/Hip-Hop foi entregue a Cardi B e Shawn Mendes venceu o troféu de Melhor Arista. Um dos momentos mais altos da noite foi quando o rapper XXXTentacion, morto em junho deste ano, venceu a categoria de Melhor Álbum de Soul/R&B. O troféu foi entregue em mãos a Cleopatra Bernanrd, mãe do jovem, que subiu ao palco emocionada.



Para além de todos os prémios entregues, a cerimónia contou com várias atuações musicais. O holofote vai para o tributo à "rainha do Soul" Aretha Franklin, que morreu em agosto deste ano. Vozes como Gladys Knight, Ledisi e CeCe Winans foram as responsáveis pelo momento emotivo.



Também em gesto de homenagem atuou o grupo norte-americano 'Panic! At The Disco', que cantou a música "Bohemiam Rhapsody", dos Queen.



Ao palco subiram ainda Cardi B, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Dua Lipa, Ciara e Carrie Underwood.