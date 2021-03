Está enganado quem julga que as obras no Mercado 2 de Maio, em Viseu, vão parar. Esta quarta-feira, Almeida Henriques reiterou que as manifestações de descontentamento do povo e partidos políticos chegam com sete anos de atraso. “A intervenção arrancou há dois meses e é para levar até ao fim. Esperemos que o Natal de 2022 já ali possa ser celebrado”, atirou o presidente da autarquia.